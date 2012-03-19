Президент Боливии Эво Моралес может закрыть американское посольство

Президент Боливии Эво Моралес намерен закрыть дипломатическое представительство США в Ла-Пасе в случае, если посольство продолжит попытки вмешательства во внутренние дела страны.

"Хочу публично заявить, что если еще раз посольство США будет мешать нам, как оно это делает сейчас, лучше будет просто закрыть посольство в Боливии", - заявил Моралес. "И я ни капли не боюсь этого, потому что мы антиимпериалисты, антикапиталисты и антинеолибералы", - отметил президент Боливии, передает РИА Новости. Моралес уже неоднократно обрушивался с критикой в адрес Соединенных Штатов за якобы имеющие место попытки вмешательства во внутренние дела Боливии.