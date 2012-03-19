Лидером греческой партии ПАСОК стал министр финансов Венизелос

В Греции в минувшее воскресенье прошли выборы председателя правящей партии страны. Новым лидером Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) был избран министр финансов Евангелос Венизелос.

В поддержку Венизелоса высказались 96 процентов проголосовавших. В голосовании приняли участие 49742 человека, пишет Лента.ру. До этого пост председателя ПАСОК занимал бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. Он был лидером Всегреческого социалистического движения с 2004 по 2012 год. Венизелос занял пост главы ПАСОК накануне парламентских выборов.