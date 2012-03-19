Крупнейшим в мире импортером оружия стала Индия

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал данные о крупнейших в мире импортерах оружия. В числе лидеров оказались государства из Азии.

За последние четыре года объемы мировых поставок оружия выросли по сравнению с предыдущим пятилетием (2002 - 2006 годы) на 24%. На первом месте в списке СИПРИ - Индия. На долю этойстраны за последние пять лет пришлось 10% глобального импорта.Второе место занялся Южная Корея (6 %), за ней следуют Пакистан (5 %), Китай (5 %) и Сингапур (4 %). Пятерка стран-крупнейших поставщиков вооружения остается стабильной, констатирует СИПРИ, передает РИА Новости. В 2012 году, как и в прошлом, его возглавляют США. Далее следуют Россия, Германия и Франция. На последнем месте в списке -Великобритания.