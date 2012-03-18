Рональд Рейган рисовал от скуки, рисовал плохо

40-ой президент Соединенных Штатов Рональд Рейган был плохим художником. Рисунки Рейгана, которые он сделал во время заседаний саммита Большой Семерки в 80-е годы, оказались в личном архиве Тэтчер.



После того, как с части личного архива «железной леди» - Маргарет Тэтчер был снят гриф «секретно», все семь рисунков, сделанных чернилами, были переданы общественности через британскую прессу. Кстати, в то время Рейган был политическим союзником и близким другом британского премьера. Отмечается, что в 1981 году в Оттаве, сидевшая рядом с Рейганом Тэтчер, заметила президентские рисунки и во время перерыва незаметно взяла их со стола. Так они сперва оказались в правительственном, а после в личном архиве Маргарет Тэтчер.



Самый крупный из рисунков – обнаженный торс мужчины с рельефной мускулатурой. Рейган нарисовал также пять человеческих голов и крупный по размеру глаз.



«Все, что можно сказать об этих произведениях, так это то, что их создатель мучился жестокой скукой», - комментирует рисунки художественный критик газеты «Дейли телеграф», сообщают internovosti.ru.



