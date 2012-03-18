В Париже традиционно выбирают лучшее тело и показывают как его соблазнить (Фото)

В 25-й раз в Париже проходит всемирный салон (выставка) «Боди фитнес форм экспо». По традиции среди тренажеров, известных марок спортивной одежды и спортивных снарядов на территории двух павильонов разместились площадки коллективных тренировок, на которых занятия проводят тренеры ведущих французских фитнес-клубов и у которых за эти годы успели появиться свои завсегдатаи.

Традиционно в рамках «Боди фитнес форм экспо» с 16 по18 марта проходят и соревнования по бодибилдингу в категории как для дебютантов, так и для профессионалов. Для женщин предусмотрены облегченная категория фитнес-модель и более тяжелая боди-фитнес, а для мужчин пять категорий в зависимости от веса.

Новинкой этого года, привлекший внимание значительного числа посетителей и особенно мужского пола, стал стенд Пинк - школы, позиционирующей себя как первая школа обольщения и обучающая желающих научиться обращаться с традиционной экипировкой практически всех ночных клубов и дискотек - шестом.































