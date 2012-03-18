Саакашвили: Армия Грузии должна иметь военный опыт

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что грузинская армия должна продолжать участвовать в операции в Афганистане. В воскресенье Саакашвили посетил военную базу «Вазиани», где с 10 по 24 марта проходят грузино-американские военные учения Agile Spirit. По его словам, у грузинской армии должен быть боевой опыт.

«Если у армии нет военного опыта, то такая армия неполноценна, поэтому грузинские военные, несмотря на потери, обязательно должны продолжать участвовать в операции НАТО в Афганистане.

Уже несколько тысяч наших военных прошли «афганскую школу» и получили от лучших армий мира военный опыт в этой стране», - считает Саакашвили. Грузия принимает участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане с 2009 года.

Там уже погибли 15 грузинских военных. В настоящее время в Афганистане находятся 975 грузинских военнослужащих. С осени их количество возрастет до 1700. «Без всяких громких слов и пиара мы продолжаем развитие и укрепление наших вооруженных сил», - отметил президент Грузии Михаил Саакашвили.