В Сирии взрыв прогремел в Алеппо, в результате теракта есть жертвы

В Алеппо – втором по величине городе Сирии – в воскресенье взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате террористической вылазки в Алеппо, передал ливанский спутниковый телеканал "Аль-Манар".

Заминированный автомобиль взлетел на воздух вблизи управления политической безопасности в квартале Сулеймания. Взрыв произошел в жилом районе, пострадали два дома и здание почты, передаёт ВВС.

Это вторая по счету террористическая атака в северной столице Сирии. 10 февраля в 340 километрах от Дамаска боевики-смертники взорвали бомбы рядом со штабом военной разведки и казармой внутренних войск в районе Дуввар- эль-Басиль. Другой взрыв прогремел в центре города.

Общее число убитых составило 28 человек, 235 получили ранения, передает Вести.ру.Напомним, накануне в Дамаске прогремели два взрыва.

Один из взрывов прогремел близ разведывательного комплекса, а второй – у здания полиции. В столице Сирии погибли 27 человек, более сотни были ранены.