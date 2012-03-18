Президентом Германии избран Йоахим Гаук

Президентом Германии 18 марта избран Йоахим Гаук. В состав Федерального собрания входят тысяча 240 делегатов - 620 членов нижней палаты парламента - Бундестага и столько же представителей 16-и федеральных земель.

Голоса за Гаука отдали 991 из 1244 принимавших участие в выборах парламентариев. Правозащитника и пастора из бывшей ГДР 72-летнего Йоахима Гаука выдвинули пять из шести представленных в Бундестаге партий.

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась выдвинуть кандидатом в президенты страны оппозиционного кандидата. Гаук в представлении граждан Германии - борец за свободу в ГДР, диссидент, который открыл объединенной стране архив знаменитого "Штази" - восточногерманской Госбезопасности.

Согласно опросу немецких СМИ, его поддерживали 54% граждан.

Напомним, предыдущий президент ФРГ Кристиан Вульф покинул свой пост из-за коррупционного скандала. Должность президента Германии носит, в основном, представительский характер.