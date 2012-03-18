Барак Обама в день Святого Патрика попил пивка в ирландском пабе (ВИДЕО)

Президент США Барак Обама в субботу отправился в ирландский паб Dubliner, находящийся в двух минутах езды от Белого дома и принял участие в праздновании национального праздника ирландцев .



Барак Обама прибыл в Dubliner в сопровождении своего дальнего родственника из Ирландии, а также владельца ирландского паба. Появление Б. Обамы было встречено приветственными криками и аплодисментами. Раздавались крики: "Еще четыре года!". Узнав, что в пабе находится именниник, президент поздравил его с днем рождения.

Пробыв в пабе примерно полчаса, президент США выпил пинту пива Guinness и подержал на руках внука владельца паба. О том, что паб посетит президент, бармены узнали за пять минут до появления Обамы.

Стоит отметить, что у Б. Обамы есть ирландские корни. Его прадед в третьем поколении по материнской линии жил в местечке Манигалл в Ирландии, которое президент США посетил во время визита в страну в мае 2011 г. , сообщает «РБК».



