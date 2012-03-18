Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракты в Дамаске, в которых погибли 27 человек. Пан Ги Мун выразил сочувствие и соболезнования семьям пострадавших и народу Сирии.





"Генеральный секретарь ООН призывает немедленно прекратить любое насилие", — говорится в заявлении Пан Ги Муна, распространенном штаб-квартирой ООН.

В минувшую субботу в Дамаске прогремели два взрыва, погибли 27 человек, в основном мирные жители.