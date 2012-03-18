Увидев Герцогиню Кембриджскую, гвардейцы падают в обморок

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, посетила гвардейцев ирландского полка по случаю празднования дня Святого Патрика. Двое военнослужащих потеряли сознание.



На ход торжества это не повлияло, гвардейцев привели в чувство довольно быстро. Герцогиня по традиции вручила солдатам букет клевера. Не остался без внимания и талисман военной части — ирландский волкодав по кличке Конмаэль. Завершилось празднование парадом.





