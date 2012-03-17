Япония может сбить ракету КНДР со спутником

Министр обороны Японии Наоки Танака заявил, что японские Силы самообороны могут сбить ракету Северной Кореи с искусственным спутником Земли. КНДР намерена осуществить запуск ракеты в середине апреля.

Во время визита на базу Воздушных сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки Наоки Танака сообщил, что силы самообороны готовятся к возможному перехвату ракеты, как это было в 2009 году.

Три года назад КНДР запустила ракету со спутником. Тогда бывшний министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал Силам самообороны в случае возникновения угрозы падения ракеты на территорию Японии или в ее территориальные воды уничтожить ее с помощью зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" или систем ПРО морского базирования "Иджис", передает РИА Новости.

16 марта 2012 года северокорейские СМИ распространили сообщение о том, что в середине апреля в КНДР планируется запуск спутника с помощью северокорейских ракетных технологий.

17 марта Пхеньян заявил, что пригласит иностранных журналистов и специалистов по космической технике наблюдать за запуском спутника. Запуск спутника "Кванменсон-3" КНДР намерена приурочить к 100-летию со дня рождения первого президента страны и "отца нации" Ким Ир Сена.КНДР настаивает на мирном характере своей космической программы, но эксперты международного сообщества опасаются, что она может быть использована в военных целях.