Под Кембриджем нашли останки принцессы-монахини

Археологи из университета Кембриджа обнаружили к югу от города останки англо-саксонской принцессы, жившей в VII веке нашей эры. Девушка была похоронена одетой, при ней найдены бронзовые и железные украшения на цепочке, а также кошелек.

В захоронении также был обнаружен небольшой кусок золота, украшенный гранатами. На груди у девушки был христианский крест.

По одной из версий, девушка могла принадлежать к королевской династии периода гептархии, принявшей христианство. При этом вполне возможно, что принцесса носила монашеский обет. В пользу этой гипотезы говорит то, что неподалеку от ее останков обнаружены черепки от кувшинов, которые в то время использовались в основном в монастырях.

Рядом с принцессой-монахиней были захоронены еще две девушки в возрасте около 20 лет, а также человек, пол которого установить пока не смогли. Скорее всего, они погибли одновременно, например, в результате эпидемии. С такими данными согласуются сообщения древних хроник, согласно которым в 664 году Англию опустошила чума.

В ближайшие месяцы ученые намерены заняться более подробным изучением находки. В частности, они проведут изотопный анализ, который позволит узнать, чем питались погибшие и где они провели детство.



