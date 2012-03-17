В Египте скончался патриарх Коптской церкви Шенуда III

В Египте в Каире в субботу, 17 марта, скончался патриарх Коптской церкви папа Шенуда III. Об этом передало египетское телевидение. В последнее время 88-летний Шенуда III часто болел, проходил курсы лечения в США.

Ранее в патриархии Коптской церкви сообщили, что состояние здоровья папы Шенуды III улучшилось. На этой неделе он должен был проводить литургию, но на службе так и не появился.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют от 6% до 10% 85-миллионного населения страны. Папа Шенуда III - 117-й по счету глава коптской церкви, относящейся к восточной ветви христианства. Он был активным сторонником межконфессионального диалога.