В Таиланде умер создатель популярного энергетического напитка

В Таиланде в возрасте 80 лет скончался один из создателей популярного напитка Red Bull Чалеу Йювидья. В 2012 году журнал Forbes назвал его третьим самым богатым человеком в Таиланде с состоянием в 5 млрд долларов.



Йювидья скончался в больнице Чулалонгкорн в Бангкоке. Компания Чалеу Йювидья T.C. Pharmaceuticals с 1970-х годов выпускала энергетический напиток "Krathing Daeng" ("красный бык" в переводе с тайского) на основе кофеина, таурина и витаминов группы B, завоевавший популярность у водителей и рабочих.

В начале 1980-х годов во время поездки в Таиланд австрийский предприниматель Дитрих Матешиц, попробовал "Krathing Daeng" и обнаружил, что напиток помогает справиться с синдромом "джет-лага".

Впоследствии Матешиц и Йювидья создали совместное предприятие Red Bull, которое в 1987 году выпустило новый энергетический напиток на основе "Krathing Daeng" с адаптированным для европейцев вкусом. Логотип тайского напитка в виде двух красных быков в Red Bull был оставлен, сообщает Лента.ру. В настоящее время Red Bull продается в 160 странах мира.



