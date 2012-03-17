Пятилетнего британца впервые за его жизнь постригли

Британец Рин Картер впервые за пять лет своей жизни сходил в парикмахерскую.Мать мальчика, 30-летняя Лиэнн Смит, с рождения не стригла сына из сентиментальных соображений, в память о ее муже.



Золотистые кудри достались Рину от отца, художника-оформителя Нила Картера.

За пять лет Рин отрастил роскошные волосы ниже пояса и не сильно беспокоился по поводу стрижки. Но мальчик пошел в школу и одноклассники стали дразнить его из-за сходства с девочкой (Рину дали прозвище "Рапунцель" по имени героини известной сказки). Тогда-то он и попросил мать отвести его на стрижку.

В преддверии стрижки Лиэнн объявила сбор пожертвований. За короткий срок ей удалось собрать 82 фунта стерлингов, которые будут переданы в помощь больным детям. Дебютный поход Рина к парикмахеру состоялся вечером 16 марта. Вид отрезанных локонов был "душераздирающим" для Лиэнн, сообщает Лента.ру.

Впрочем, у Рина есть двухлетний брат Риган, и возможно Лиэнн эксперимент с отращиванием шевелюры продолжит на нем.



