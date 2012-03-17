Самолет ВВС Норвегии врезался в гору (ВИДЕО)

Военно-транспортный самолет норвежских ВВС "Геркулес" врезался в вершину горы Кебнекайсе. Об этом инциденте сообщил министр обороны Норвегии Эспен Берт Эйде. Обломки разбросаны на большой площади.



Полиция оцепила большой горный район, где в настоящее время по-прежнему ведутся поиски пяти офицеров экипажа "Геркулеса". Самолет С-130 "Геркулес" пропал в четверг во время проведения учений, сообщает ИТАР-ТАСС. Воздушное судно, направлявшееся из Норвегии в Швецию, просто исчезло с экранов радаров. Сигнал бедствия был принят в районе горы Кебнекайсе, поблизости от так называемого "Хребта дракона".



