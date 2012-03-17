Северная Корея позовёт иностранцев понаблюдать за новым запуском ракеты

Власти КНДР готовы пригласить международных наблюдателей и журналистов на запуск в космос ракеты со спутником на борту. США назвали эти планы Пхеньяна провокацией и подчеркнули, что новый запуск представляет угрозу для региональной безопасности.

Старт ракеты намечен на апрель и, по заявлению северокорейских властей, посвящен 100-летию со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена, со ссылкой на агентство новостей KCNA передает Би-Би-Си.