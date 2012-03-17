На итальянском судне до Лампедузы не доплыли пять человек

На борту судна, доставлявшего к итальянскому острову Лампедуза нелегальных иммигрантов, найдены тела пяти погибших пассажиров. Всего на корабле находились около 60 человек, предположительно, из Африки.



Жители Туниса и Ливии стали приплывать на Лампедузу в начале 2011 года, когда на их родине разгорелись антиправительственные беспорядки. Теперь же число беженцев, покинувших свои дома во время «арабской весны», превысило на острове количество коренных жителей.

Летом 2011 года на борту судна, курсировавшего между Лампедузок и Тунисом, были найдены тела 100 погибших, сообщает «КП».



