Президентские выборы во Франции попадают в десятку

Вчера в 18.00 завершилась регистрация кандидатов на пост президента Французской республики. Все кто не успел подать 500 подписей лиц, находящихся на избранных народом постах, участия в выборах принять не смогут.

Официальное оглашение списка сумевших добраться до финишной прямой президенстких выборов состоится в понедельник, после того как подписи пройдут проверку в выходные дни.

Однако, можно предположить, что именно эта десятка, предоставившая подписи и примет участие в итоговой схватке, так как многие кандидаты предоставлили подписи даже с запасом.

Таким образом, в выборах предположительно примут участие представители известных во Франции партий: Николя Саркози от «Союза за народное движение», Франсуа Олланда от соцпартии Франции, Марин Ле Пен от Национального фронта, Франсуа Байру - Модем, Жан-Люк Мелешон - Левый фронт, Эва Жоли - партия зеленых, Николя Дюпон-Эньян - «Вставай республика», Натали Aрно - «Рабочая борьба» и Филипп Путу - Новая антикапиталистическая партия. А также десятый кандидат - Жак Шеминад, который позционирует себя как "голлист от левых" и который уже был кандидатом на кресло в Елисейском дворце в 1995 году, собрав 0,28% в первом туре, и заявивший что имеет в распоряжении 538 подписей.

В момент закрытия Конституционного Совета, два кандидата, которые несколькими часами ранее все еще значились потенциальными кандидатами в президентской гонке и предпринимали усилия для того, чтобы собрать недостающие подписи, заявили о своем отказе от борьбы за президентское кресло.

В первую очередь речь идет о бывшем премьер-министре Доминике де Вильпене, до последнего момента ожидавший "чуда", но вынужденный в результате заявить, что не сможет принять участия в выборах по причине нехватки подписей.

В это же время о своем отказе от борьбы заявил Жан-Марк Говернатори (Альянс независимых зеленый), которому удалось собрать лишь 433 подписей. Еще ранее свою кандидатуру отвел Карл Ланг, представляющий Национальный Союз правых.

Как ожидатся в понедельник в 17.30 президент Конституционного Совета Жан-Луи Дебре объявит окончательный список кандидатов.