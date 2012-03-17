Власти Испании решили ликвидировать десятки нерентабельных госпредприятий

Власти Испании решили закрыть 24 госпредприятия. Такая мера была принята испанским правительством в рамках первого этапа административной реформы государственного сектора.

Впоследствии будет денационализирована 21 госкомпания. Первый вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что "такое решение продиктовано необходимостью навести порядок в доме". Испанское правительство считает, что в стране существуют десятки государственных учреждений, которые дублируют друг друга, передает РИА Новости. На центральном уровне, согласно проведенной инвентаризации новым испанским правительством, существуют 228 государственных учреждений, которые подлежат сокращению или слиянию.