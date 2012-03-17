Джулиан Ассанж намерен стать политиком

Основатель международного сетевого проекта WikiLeaks, известного своими скандальными разоблачениями, австралиец Джулиан Ассанж планирует баллотироваться в сенат парламента своей страны.





И хотя Ассанж сейчас находится в Лондоне в ожидании решения Верховного суда о возможной экстрадиции в Швецию, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании, в WikiLeaks утверждают, что это не лишает его права баллотироваться в верхнюю палату австралийского парламента.

"Джулиан Ассандж может баллотироваться в австралийский сенат, несмотря на его меру пресечения. Он решил баллотироваться. Подробная информация будет опубликована в подходящее время", — отмечает WikiLeaks.