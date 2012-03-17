В США двухлетняя девочка выиграла миллион в лотерею

Миллион долларов выиграла в США иммигрантка из Пакистана Афшин Ахсан, купив счастливый лотерейный билет, который выбрала ее дочь Анайя, сообщает газета The New York Daily News.





34-летняя пакистанская иммигрантка Афшин Ахсан купила билет в одном из магазинов в нью-йоркском районе Бруклин.

Девочка протянула ручку и схватила один из лежащих на прилавке билет, мать на нем остановила свой выбор.

Изначально мать и не собиралась покупать билет, но потом все-таки купила, решив, что раз Анайя вытащила его, то это неспроста. Теперь Афшин будет получать по 31 152 доллара в год вплоть до 2031 года.