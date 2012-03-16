Кофи Аннан призвал СБ ООН к единству по кризису в Сирии

Cпециальный посланник ООН и Лиги Арабских государств в Сирии Кофи Аннан призвал страны-члены Совета Безопасности ООН преодолеть разногласия по отношению к кризису в Сирии.

Аннан из Женевы провел видеоконференцию по итогам посещения Дамаска. В отчете о поездке в Дамаск перед участниками закрытой сессии Совета Безопасности, посвященной ситуации в Сирии, он сказал, что разочарован ответом сирийских властей на его предложения по окончанию кровопролития.

Аннан призвал Совет безопасности ООН выработать единую жесткую позицию в отношении Сирии, чтобы подкрепить его усилия по достижению мира в этой стране.

Кофи Аннан заявил, что на будущей неделе направит в Дамаск миссию для обсуждения с сирийскими властями вопроса о размещении в Сирии международных наблюдателей.