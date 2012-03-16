Запуск частного космического корабля к МКС запланирован на 30 апреля

Запуск первого частного космического корабля Dragon производства компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), ранее намеченный на конец марта, планируется на 30 апреля 2012 года.



Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство НАСА в своем Twitter.

Старт будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12.22 (21.22 мск).

Первый запуск капсулы Dragon, первого частного космического корабля, на собственной ракете-носителе Falcon компания SpaceX осуществила в декабре 2010 года. Второй запуск, в ходе которого планировалось осуществить сближение и стыковку с Международной космической станцией, в начале декабря 2011 года был официально назначен на 7 февраля 2012 года. Однако 17 января текущего года компания SpaceX объявила, что компании требуется дополнительное время и запуск откладывается на неопределенный срок.

Позже сайт SpaceflightNow сообщил, что корабль Dragon стартует к МКС не раньше 20 марта, но старт могут передвинуть на середину апреля - в зависимости от того, как будут улажены сложности с расписанием экипажа МКС (которому, в частности, предстоит принимать европейский грузовик ATV-3 и новый пилотируемый "Союз").

После прекращения полетов шаттлов российские "Союзы" стали единственным средством доставки людей на МКС. С 2006 года НАСА осуществляет программу Commercial Orbital Transportation Services (COTS), в рамках которой поощряются усилия частных фирм по созданию космических кораблей, способных доставлять грузы на околоземную орбиту и на МКС, сообщает РИА Новости.

В рамках программы американское космическое агентство выплатит SpaceX 396 миллионов долларов, а другой компании, Orbital Sciences Corporation - 288 миллионов долларов за успешное завершение всех этапов создания космической транспортной системы. К настоящему моменту SpaceX получила уже 376 миллионов долларов, а Orbital - 261,5 миллиона.





