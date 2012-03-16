Европейский суд обязал Киев лечить Тимошенко в больнице

Европейский суд по правам человека вынес предписание украинским властям направить экс-главу правительства Юлию Тимошенко на лечение в стационар. Об этом сообщил адвокат заключенной Сергей Власенко.



"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента Европейского суда. В соответствии с ним Украина обязана проводить лечение Ю. Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения", - сказал он.

Украина должна выполнить предписание ЕСПЧ в обязательном порядке как страна, ратифицировавшая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Украинский парламент ратифицировал этот документ в 1997г.

Государственная пенитенциарная служба Украины 12 марта 2012 г. обнародовала акт отказа от врачебного осмотра осужденной Ю. Тимошенко, подтверждающий ее намерение лечиться за рубежом - в немецкой клинике "Шарите".

Экс-премьер сегодня сообщила, что не требовала лечения в ФРГ. "Информация о моем настаивании на лечении в Германии является абсолютной неправдой и частью пропагандистской кампании Банковой (администрация президента) против меня", - подчеркнула Ю. Тимошенко, сообщает «РБК».

18 февраля дочь Ю. Тимошенко Евгения сообщила, что немецкие врачи диагностировали у экс-премьера межпозвоночную грыжу.



