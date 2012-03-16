Полицейских за лишний вес будут штрафовать конкретно

Начиная с сентября 2013 года в Лондоне планируется ввести регулярные ежегодные проверки для полицейских с целью контроля их физического состояния. К тем, у кого будет выявлен излишний вес, будут применяться дисциплинарные меры, состоящие в сокращении их заработной платы.

По последним данным, в настоящее время физическая форма лондонских полицейских оставляет желать лучшего – свыше половины агентов весят больше нормы (52%), а 22% полицейских страдают ожирением. Именно поэтому, руководством полиции и было принято решение о введении специальных регулярных контролей, передает портал Национальная идея.

При этом, данная мера касается не только мужчин, но и женщин, чья ситуация не сильно отличается от ситуации мужcкой половины полиции – треть агентов женщин имеет излишний вес, сообщает EFE.

"Жители Лондона вправе ожидать, чтобы их защищали полицейские, имеющие хорошую физическую форму. Система, при которой физическое состояние полицейских проверяется только при поступлении на службу, ошибочна и требует изменений", – говорит автор доклада о физическом состоянии лондонских полицейских Том Винсор.