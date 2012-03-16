В Риге сегодня проходит шествие легионеров СС и поддерживающих их националистов. В столице Латвии ежегодно проходят такие акции 16 марта — в День памяти легионеров.

В Домском соборе утром прошло богослужение, передает DELFI. Ветераны легиона почтили память погибших товарищей. Колонны легионеров проходят от Домского собора до памятника Свободы в центре Риги.

Шествие возглавляют депутаты-националисты Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс и Янис Домбрава.

Националистическое объединение, которое они представляют, входит в парламенте в состав правящей коалиции. Площадь около памятника Свободы охраняют около 1200 поличейских.

Рижская дума запрещала шествие, но позже Валмиерский городской суд отменил этот запрет.

Президент Латвии Анщрис Берзиньш призвал склонить голову перед латышскими легионерами и заявил, что считать их преступниками — безрассудно. Латышский легион СС был создан германским командованием в годы Второй мировой войны на территории Латвии из двух гренадерских дивизий.

Его сформировали из населения оккупированной Латвии, призванного на службу гитлеровцам, а также из латышских добровольческих отрядов. В марте 1943 года подразделения легиона вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области.

Легионеры также участвовали в карательных операциях против партизанВсего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.