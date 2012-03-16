Мир собирается в Париже (Фото)

В Париже стартовал сезон салонов. Несмотря на то, что салоны (выставки) здесь не заканчиваются круглый год, самый насыщенный период все-таки приходится на весну.

Практически одновременно с выставкой книг в этому году вновь открыл свои двери для посетителей традиционный салон МАП - Монд а Пари ("Мир в Париже").

Новшеством 37-го салона МАП стало появление отдельного направления экологического туризма - «Эспас туризм верт».

Для кого здоровый образ жизни не является приоритетом, организаторы предложили другое новое направление, проходящее по основным маршрутам производства французского вина - «онотуризм».

Отдельным направлением стали в этом году и маршруты, предлагаемые для инвалидов. Традиционно были предложены особые направления для пенсионеров, детей, любителей велопробега и др.

Оперативно отреагировав на финансовые катаклизмы и определенный потребительский спад в области туризма, организаторы в этом году организовали отдельный городок, объединивший кампании, предлагающие недорогой отдых на съемных квартирах как во Франции, так и за ее пределами.

Россия в этом году была традиционно представлена стендом Интуриста, а также Липецком, решившим очевидно познакомить французов со своими достопримечательностями.































