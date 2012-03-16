Де Вильпен выходит из президентской гонки

Символическое участие экс-премьер министра Доминика Де Вильпена в предвыборной кампании на пост президента Французской республики, похоже, подходит к концу.

В четверг вечером он заявил, что если "чуда" не произойдет, то он не сможет предоставить необходимые 500 подписей лиц, находящихся на избранных должностях, необходимых для регистрации в качестве кандидата. К этому моменту ему не хватает еще около 30 подписей. Срок подачи подписей истекает сегодня.

Прозвучавшая фраза напоминает скорее крик о помощи. И в какой-то степени напоминает ход Марин Ле Пэн.

Как известно, не приняв решения об участии в президентской кампании в момент ухода Жака Ширака, которого многие от него ожидали, Доминик Де Вильпен начал постепенно уходить в тень. Круг политиков-вильпинистов, пытавшихся соорганизоваться вокруг совего лидера, не смог проявить достаточной активности, чтобы стать сколько-нибудь заметной силой.

В момент появления Доминика Де Вильпена в предвыборной кампании с его стартовым рейтингом популярности равным 1% , Люк Шатель, министр образования, даже неудачно пошутил о том, что движение Де Вильпена «Солидер» ("Солидарность") было бы логичнее переименовать в «Солитер» ("Одиночка").

Для лидера президентской гонки Николя Саркози, впрочем, присутствие Де Вильпена в первом туре может означать недостающие 1-2%. Электорат обоих практически один. Причем настолько, что Ксавье Бертран, министр по труду и давний сподвижник Николя Саркози уже успел сегодня с утра заявить, что "Союз за народное движение" будет рад видеть Де Вильпена в своих ряды, так как это его семья.