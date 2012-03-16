Почетные гости парижской книжной выставки 2012 года - Москва и Япония

Сегодня в Париже открывается 32-я книжная выставка. Отличием этого года помимо книжных новинок станет присутствие в качестве почетных гостей Москвы как города и Японии как страны.

По этому поводу французским министерством иностранных дел в четверг был организован прием.

Выбор Москвы после Буэнос-Айреса в 2011 году был сделан в продолжении перекрестного года между Россией и Францией в рамках празднования российско-французских сезонов языка и литературы.

17 авторов из России, вдохновленные на свое творчество Москвой, представят в рамках выставки свои произведения и примут участие в различных дебатах. В программе стенда примут участие известные современные писатели: Борис Акунин, Татьяна Толстая, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Ольга Славникова, Юрий Мамлеев, Михаил Шишкин.

Как отмечает пресс-служба московского департамента СМИ и рекламы, на стенде столицы будет представлено более 500 книг как московских издательств, так и книг, включенных в издательскую программу городского правительства "Москва книжная".

Кстати, помимо самой выставки выступления писателей предполагается и на других литературных площадках Парижа, среди которых книжные магазины и культурные центры.















