В Сирии эксперты отметили продовольственный дефицит

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает о дефиците продовольствия для 1,4 миллиона человек в Сирии, основной причиной которого является военный конфликт.

Сирийское население столкнулось с нехваткой продовольствия. В стране ощущается нехватка основных продуктов питания, например, таких как мука. С начала восстания против президента Асада в марте 2011 года, производство зерна сократилось на десять процентов, сообщает ФАО.

По сообщениями ООН, в настоящее время около ста тысяч человек получают продовольственную помощь.

В ближайшие дни группа экспертов из Организации Исламского сотрудничества и ООН отправятся в страну для организации гуманитарной помощи.