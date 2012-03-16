КНДР запустит спутник в честь столетия Ким Ир Сена

Северная Корея запустит космический спутник в честь 100-летия со дня рождения своего "великого вождя" Ким Ир Сена. Ракета стартует 15 апреля, в день рождения "вечного президента" КНДР.

Западные дипломаты считают, что за запуском космических аппаратов КНДР могут скрываться испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия. В то же время сами власти Северной Кореи заявляют о мирной направленности проекта, передает РБК. Ранее КНДР уже провела два экспериментальных запуска.