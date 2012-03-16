Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт закрыли посольства в Сирии

В Сирии закрыли дипломатические представительства все страны, входящие в Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССГПЗ). Представительства закрыли Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Страны ССГПЗ приняли такую меру, так как не могут спокойно наблюдать, как "сирийский режим для решения кризиса отверг предложенные инициативы, выбрав силовой вариант, и идет по пути уничтожения собственного населения". Саудовская Аравия и Бахрейн уже приняли аналогичное решение в одностороннем порядке еще до объявления решения совета, передает РБК. Тогда страны закрыли свои дипломатические представительства в Сирии. Свои посольства в Дамаске также закрыли страны Западной Европы, США и Канада.