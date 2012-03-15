Международный валютный фонд предоставит Греции 28 млрд евро

Международный валютный фонд одобрил предоставление второго пакета финансовой помощи Греции. МВФ выделит Греции кредит сроком на четыре года в размере 28 млрд евро. Такое решение принял Совет директоров МВФ.

1,65 миллиардов евро будут выделены Греции немедленно. Такую сумму рекомендовала выделить в прошлую пятницу глава МВФ Кристин Лагард. Первый пакет помощи Греции общим объемом около 110 млрд евро был одобрен в мае 2010 года, передает Интерфакс. Участие в нем МВФ оценивалось в 30 млрд евро. Второй пакет помощи составляет порядка 170 млрд евро.