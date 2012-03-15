В Лондоне прервали подготовку к Олимпиаде

В Великобритании во время работ по подготовке к Олимпийским играм в Лондоне рабочие нашли бомбу времен Второй мировой войны. Рабочим пришлось временно приостановить выполнявшиеся работы.

Бомбу весом в 1 килограмм нашли на участке, который был отведен для баскетбольной площадки. Никто из присутствующих "ни на секунду не находился в опасности", заявил представитель Скотланд-Ярда, передает Интерфакс. Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года.