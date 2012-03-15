Европейский Союз ужесточил финансовые санкции против Ирана

Европейский Союз ужесточил финансовые санкции в отношении Ирана. Санкции были введены для того, чтобы перекрыть источники финансирования ядерной программы Исламской Республики.

Ранее Евросоюз уже заморозил активы физических и юридических лиц, имеющих отношение к атомным разработкам Ирана. Также ЕС объявил о других ограничительных мерах. В сообщении Союза говорится: "Совет принял решение закрыть доступ к международной системе передачи финансовой информации указанным физическим и юридическим лицам". Параметры принятого решения будут приведены в официальном журнале Европейского Союза 16 марта.