В Японии за два дня произошло 12 землетрясений

По данным американских сейсмологов, на этой неделе в среду и четверг в Японии произошло в общей сложности 12 землетрясений, 10 из них – в одном и том же месте. Об этом сообщила геологическая служба США.



10 из них произошли у северо-восточного побережья страны - в 298 км к востоку от города Хатинохэ, расположенного в префектуре Аомори на острове Хонсю, и 240 км к юго-востоку от города Кусиро на острове Хоккайдо. Еще 2 были зафиксированы в Тихом океане в 90-100 км к востоку от Токио.

Самые сильные подземные толчки ощущались в префектурах Иватэ, Аомори и на востоке и северо-востоке острова Хоккайдо, сообщает «Интерфакс».

В Токийском же регионе наиболее сильно толчки ощущались в префектурах Ибараки и Тиба, которые расположены к востоку от столицы Японии.



