Для Папы Римского создан персональный парфюм

Парфюмер Сильвана Казоли создала новый аромат специально для папы римского Бенедикта XVI. Изготовлены духи только для папы римского, в свободной продаже их не будет. Список ингредиентов не раскрывается.



Казоли заключила с понтификом соглашение, согласно которому она не может раскрывать весь список ингредиентов, использованных для изготовления духов.

Однако она сообщила, что в тонком аромате духов сочетаются, в частности, ноты липы, вербены и травы. Такой аромат отражает любовь к природе Бенедикта XVI.

Итальянский парфюмер Казоли создавала персональные ароматы для звезд мирового масштаба - Мадонны, Стинга и короля Испании Хуана Карлоса I.



