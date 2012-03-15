Карла Бруни-Саркози: Оставьте детям право личной жизни

Гиперактивность отдельных представителей прессы довела Карлу Бруни до белого каления. Последней каплей стала публикация на страницах интернет сайтов и особенно на страницах свежего номера Пари Матч, который находится на подходе, фотографии пятимесячной дочки Жулии.

В среду Карла Бруни-Саркози, супруга главы государства, попросила СМИ "уважать право на частную жизнь" своих детей.

Г-жа Бруни-Саркози опубликовал на своем сайте "слово, адресованное средствам массовой информации".

"Некоторые СМИ считают нормальным публиковать фотографии, сделанные папарацци без моего ведома и каких-либо согласований со мной. Мне жаль, если образ моих детей будет использован, так же, как и любые сообщения об их личной жизни", - пишет г-жа Бруни-Саркози.

По словам окружения Карлы Бруни-Саркози, на которое ссылается гентство AFP, фотографии девочки были опубликованы на нескольких бельгийских сайтах, а также в Пари Матч.

Фотографии были сделаны папарацци в то время, когда жена президента Франции Николя Саркози выходила от педиатра своей дочери.

"Во имя свободы прессы, я всегда допускала, без просмотра, публикацию украденных фотографий или даже ложной информации о моей личной жизни, но я не могу принять, и я никогда не соглашусь с тем, что права моих детей жить в условиях свободы и анонимности будут нарушаться, независимо от того, каковы ставки, время ли это выборов, или нет ", - разъясняет свою позицию Карла Бруни.

"Поэтому я прошу еще раз, чтобы средства массовой информации, которых это касается, уважали право на частную жизнь моих детей, учитывая тот факт, что они не могут жить затворниками".

Напомним, что публикуя вчера фотографию Карлы Бруни с дочерью, некоторые СМИ успели поразмышлять на тему ежедневного гардероба первой дамы, обнаружив в нем массу общего с гардеробом домохозяйки - сапоги «утюжки», растянутая кофта и т.д. По мнению «компетентных» медиа, это, якобы, должно было приблизить Карлу Бруни к народу, чего ей якобы посоветовали имидж-мейкеры предвыборной кампании супруга.

Известная своим покладистым характером Карла Бруни похоже в ближайшее время может последовать примеру супруга и начать действовать через суд, если подобные действия со стороны СМИ не прекратятся.