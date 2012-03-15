Карла Бруни-Саркози запретила публиковать фото ее детей

Первая леди Франции Карла Бруни-Саркози обратилась к СМИ с призывом уважать право ее детей на частную жизнь. Карла отмечает, что для публикация фотографий, сделанных без ее ведома, стала обычной практикой.



"Во имя свободы прессы я никогда особенно не возражала против публикации таких украденных фотографий... но я не могу согласиться и никогда не соглашусь с тем, как грубо попираются права на частную и свободную жизнь моих детей", - написала она на своем официальном сайте.

Поводом для открытого письма послужило размещение фотографии Бруни-Саркози с 6-месячной дочерью Джулией на первой полосе газеты Paris Match, вышедшей в четверг.Карлу сфотографировали, когда она с ребенком выходила из кабинета педиатра.

Хотя журналисты затушевали лицо девочки , эта публикация побудила Бруни-Саркози обратиться к СМИ. До этого на некоторых бельгийских развлекательных сайтах фотографии Джулии появлялись без всякой обработки.

"Поэтому я еще раз требую от соответствующих СМИ уважать право на частную жизнь моих детей, учитывая то, что они не могут жить, как отшельники", - заканчивает свое обращение мать двоих детей, сына Орельена, рожденного в 2001 году, и дочери Джулии, появившейся на свет в октябре прошлого года.



Бруни-Саркози отметила, что ее не интересует, каким образом ее резкое обращение к прессе может повлиять на предвыборную кампанию ее супруга Николя Саркози, выставившего свою кандидатуру на пост президента страны, сообщает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 22 апреля.





