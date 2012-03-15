В семье Ширака очевидно проголосуют за разных кандидатов

Семья Ширака на грядущих президентских выборах судя по всему будет голосовать за разных кандидатов. Как известно, супруга Жака Ширака, Бернадет Ширак, присутствовавшая на одном из последних и крупнейших митингов в поддержку Николя Саркози, недалеко от Парижа - городе Вильпинте однозначно высказалась в поддержку уходящего президента - кандидата на второй президентский срок.

Этот выбор, как стало известно из сообщения сатирической газеты «Канар Аншене» ("Утка на цепи"), на которую ссылается радиостанция Европа 1, сам Жак Ширак разделить не собирается. Еще ранее публично высказавшись о своих симпатиях в отношении Франсуа Олланда, сегодня Жак Ширак абсолютно не скрывает , что хотел бы победы Франсуа Олланда.

По сообщениям тех же источников, это желание разделяет и их - дочь Клод Ширак. Впрочем своими более левыми, по сравнению с папой, взглядами, Клод была известна и ранее.

Что касается Бернадет Ширак, последовательно поддерживавшей Николя Саркози, то она, похоже, никоим образом не проецирует на себя обиды Жака Ширака за некоторые действия в прошлом со стороны Николя Саркози.