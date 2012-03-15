Личная переписка Башара Асада стала достоянием СМИ

Личная переписка президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы попала в СМИ - оказалась в распоряжении британской газеты The Guardian. Около трех тысяч писем, отправленных по электронной почте, изданию передали представители сирийской оппозиции из Высшего революционного совета.

The Guardian провело тщательную проверку подлинности переписки Асада и его супруги. По данным газеты, вероятность говорить о том, что речь действительно идет о переписке президента Сирии, достаточно велика, но «полностью исключить вероятность подделки все же не представляется возможным».

Согласно электронным сообщениям, Асад после начала антиправительственных выступлений в Сирии регулярно консультировался с официальными лицами Ирана, а также через посредников, связанных с Тегераном. Стало известно, что Асад сформировал группу особо приближенных советников, которые имели возможность напрямую связываться с ним через его личный адрес электронной почты - в обход членов руководства Сирии и служб безопасности страны.Издание цитирует часть переписки, в котором президент Сирии отзывается об обещанных им политических реформах как о «никчемных законах о партиях, выборах и СМИ».

Также приведены выдержки из переписки Асмы с дочерью эмира Катара, которая советует Асаду покинуть пост главы государства, сообщает Лента.ру. В этом письме говорится, что в случае отставки семья президента Сирии может получить убежище в Дохе.

Письма раскрывают и некоторые подробности частной жизни семьи президента Сирии. Например, из личной переписки стало известно, что Асма Асад потратила несколько тысяч долларов США на предметы декора, включая свечи и подсвечники, заказав их через Интернет.

Из переписки следует, что Башар Асад в обход санкций, введенных в его отношении США, приобретал приложения и музыку в интернет-магазине App Store.

Напомним, в Сирии уже год продолжается противостояние между оппозицией и лояльными президенту Башару Асаду силами. По оценкам ООН, с начала конфликта в Сирии погибли более 7,5 тысячи человек.