Лукашенко не помиловал осужденных в теракте в минском метро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не миловать осужденных в совершении теракта в минском метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".



Александр Лукашенко принял такое решение в связи с исключительной опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных ими преступлений.

Ранее "АН" писали: Верховный суд Белоруссии приговорил двух обвиняемых в теракте 11 апреля в минском метро к исключительной мере наказания - смертной казни.