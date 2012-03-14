Отметим, что Goldman Sachs неоднократно оказывался в центре многочисленных скандалов, в том числе, в том числе он получал обвинения в том, что вводил в заблуждение инвесторов, относительно прибыли в 2007 году. Ссылаясь на ипотечный кризис инвестбанк не выплатил им дивиденды, а сотрудники Goldman Sachs получили огромные бонусы.
В 2010 году банк вынужден был заплатить рекордные $ 550 млн по гражданском иску Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая обвинила Goldman Sachs в мошенничестве. SEC обвинил Goldman в продаже клиентам субстандартных ипотечных ценных бумаг.