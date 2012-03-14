Директор европейского отделения американского инвестбанка публично заявил о своей отставке в связи с тем, что считает банк "токсичным и разрушительным". Goldman Sachs в ответ заявил, что действует исключительно в интересах своих клиентов.

Грег Смит, проработавший в банке 12 лет - директор отделения Goldman Sachs по торговле деривативами - написал в американское издание New York Times, что покидает Goldman Sachs, потому что ему надоело слушать пренебрежительные высказывания коллег о клиентах банка, которые называли их "кретинами" из "Маппет-шоу", передает Би-Би-Си. Топ-менеджер назвал его токсичным и разрушительным.

Goldman Sachs в ответ заявил, что комментарии Смита не отражают работу банка.