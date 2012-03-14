На главу минобороны США совершено покушение в Афганистане

В Афганистане в среду горящий автомобиль выехал на взлётную полосу аэродрома главной британской военной базы Camp Leatherneck в южной провинции Гельменд в тот момент, когда самолет главы минобороны США Леона Панетты совершал посадку, сообщает Пентагон.



По данным Пентагона, автомобиль, на котором афганец выехал на полосу аэродрома, был предположительно украден. Взрывчатых веществ в автомобиле обнаружено не было, причина возгорания машины неизвестна.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби заявил, что никто из пассажиров самолета не пострадал, передает Би-Би-Си. По данным Кирби, водитель загоревшегося автомобиля в настоящее время проходит лечение от ожогов.

"АН" писали, что в среду Леон Панетта прибыл с двухдневным визитом в Афганистан. К текущему моменту он уже провёл встречу с соотечественниками и и представителями афганского истеблишмента.

Очевидно, именно в связи с происшествием на аэродроме, перед тем как Панетта вошел в конференц-зал, начальник гарнизона отдал беспрецендентный приказ американским военным оставить все оружие вне помещения. Американские вооенные повиновались.

Напомним, за жестокую расправу над 16 мирными афганцами в Кандагаре, учинённую сержантом США, среди которых - 9 детей и 3 женщины, "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник уж 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.