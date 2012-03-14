Глава Пентагона выступил перед разоружёнными офицерами США в Афгане

Произошедшие 11 марта трагические события в Кандагаре не изменят стратегию США и НАТО относительно поэтапного и планового сокращения иностранного воинского контингента в Афганистане, заявил в среду глава минобороны США Леон Панетта.

Панетта находится в Афганистане с запланированным двухдневным визитом, в ходе которого он уже встретился с военнослужащими, расквартированными на военной базе морских пехотинцев США Camp Leatherneck и представителями руководства южной провинции Гельменд, в которой расположена база, со ссылкой на афганские СМИ, передает агентство Азери-пресс.

Панетта выступил с обращением к губернатору и членам провинциального совета Гельменда.

"Эти события не свидетельствуют о том, что большинство представителей афганских сил безопасности, войска США и коалиции и все афганцы делают неправое дело", - заявил Панетта, комментируя убийство 16 мирных жителей американским военнослужащим в уезде Панджваи провинции Кандагар 11 марта.

Перед тем как Панетта вошел в конференц-зал для встречи с американскими военнослужащими и представителями афганского истеблишмента, начальник гарнизона отдал приказ американским военным оставить все оружие вне помещения.

Американские и натовские военнослужащие никогда не расстаются с оружием, потому, что в случае его утери им придется платить за него государству втридорога. Они носят его с собой повсюду - и в столовую, и в туалет, и в спальню.

Однако сегодня были предприняты исключительные меры предосторожности, и Панетта выступал перед безоружными соотечественниками и единомышленниками.

"АН" писали, что в среду в Афганистан прибыл министр обороны США Леон Панета. Известно, что у него запланирована встреча с президенто страны Карзаем и главой минобороны Абдулом Рахимом Вардаком. Ранее поздним вечером вторника состоялся телефонный разговор Барака Обамы и Хамида Карзая, в которой Обама заявил, что преступление против афганцев будет рассмотрено "столь же серьезным образом, как если бы речь шла об убийстве их собственных сограждан и детей".

Напомним, виновник трагедии - сержант сухопутных войск США, после расстрела мирного населения в Кандагаре добровольно вернулся в расположение своей части и был взят под стражу. Афганцы требуют казни убийцы. Глава ИСАФ не исключает смертной казни сержанта в случае признания его вменяемым.

"Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.