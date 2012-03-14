Правозащитники с осуждением отнеслись к попытке с помощью "шантажа" заставить замолчать известную в Азербайджане журналистку, чье интимное видео появилось в интернете. Сама Хадиджа Исмаилова заявила, что произошедшее ее не напугало и она продолжит свою работу.

Видео "касательно личной жизни" было размещено в среду на сайте якобы существующей газеты, который на самом деле оказался искусной подделкой.

Журналистка предполагает, что появление ролика связано с проведенными ей расследованиями сомнительных обстоятельств приватизации ряда компаний. Она ранее выявила факты коррупции на высоком уровне, а также расследовала тайный бизнес членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович заявила, что власти Азербайджана продемонстрировали отсутствие желания защитить журналистов, передает Би-Би-Си.

Международный Комитет защиты журналистов еще ранее резко осудил угрозы, поступающие в адрес журналистки азербайджанской службы Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Хадиджи Исмаиловой. Дело в том, что еще до появления видеоролика 7 марта Хадиджа Исмаилова получила конверт с фотографиями личного характера и записку с угрозами.

Президент радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Стивен Корн назвал этот инцидент "отвратительной попыткой шантажа, которому не место в цивилизованном обществе".

Следует отметить, что и в самом Азербайджане подобные методы затыкания рта разоблачительницы восторга не вызвали.

Совет прессы Азербайджана в среду обратился к генпрокурору Закиру Гералову для расследования вопроса, связанного с сотрудницей радио "Азадлыг" Хадиджей Исмаиловой, передает агентство АРА.