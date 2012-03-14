В ЮАР по жалобе христиан запрещён ещё один рекламный ролик

Комитет по рекламным стандартам ЮАР (ASASA) счел оскорбляющей религиозные чувства христиан рекламный ролик, изображающий мультипликационного Иисуса Христа, от скуки идущего по воде и запретил его показ в стране.

Международный производитель напитков отказался от рекламной кампании в ЮАР после того, как христианские активисты призвали к бойкоту его продукции, передает Би-Би-Си, не указывая о каком производителе ведется речь.

Римско-католические епископы в ЮАР заявили, что рекламная кампания производителя зашла слишком далеко. Компания в свою очередь сказала, что не имела намерений обидеть кого-либо этим роликом.

Важно отметить, что в ноябре минувшего года подобному остракизму уже был подвергнут рекламный ролик дезодоранта Axe с падающими ангелами.

В рекламе Axe Excite девушки, изображающие ангелов, падают на улицы итальянского города, привлеченные новым ароматом Axe. На одной из площадей они находят молодого человека, от которого и исходит аромат, и разбивают ради него свои нимбы. Ролик заканчивается слоганом Even Angels Will Fall, в котором заключена игра слов: его можно одновременно перевести и как "Даже ангелы упадут", и как "Даже ангелы влюбятся".

После единственной жалобы от жителя ЮАР, который возмутился тем, что ангелы могут влюбиться в смертного из-за дезодоранта, что несовместимо с его христианскими представлениями, комитет по рекламным стандартам запретил этот ролик к показу.

Производитель дезодоранта Axe, компания Unilever дала ответ, что рекламе не было ничего антихристианского, по их мнению уже давно ангелы являются элементом светской культуры. Но, что запрещено, то запрещено.

Стоит отметить, что Unilever обратила внимание также на рекламный ролик мобильного оператора Virgin Mobile. В данном ролике главный герой, после сердечного приступа из-за огромного телефонного счета, попадает на небеса. На небесах его встречают девушки-ангелы, одетые в откровенные наряды, они разносят пиво и моют автомобили.

Однако, данный рекламный ролик не попал под запрет в ЮАР.