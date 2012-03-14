В Сирии задержаны террористы-убийцы 47 мирных жителей Хомса

В САР сотрудникам силам безопасности удалось в среду захватить нескольких террористов, совершивших зверские убийства десятков мирных жителей в квартале Карам-Зейтун в "сирийском Грозном" - Хомсе.

Сведений о численности задержанных не привели, однако, телеканал "Сурия", сообщивший о задержании, пообещал раскрыть в ближайшее время подробности ареста вооруженных экстремистов, среди которых есть наемники из других арабских стран, передает ИТАР-ТАСС.

Два дня назад в телеэфире были показаны жертвы кровавой резни - 47 женщин и детей, которых обнаружили в одном из домов. На большинстве тел были видны следы ножевых ранений. Ряд трупов был обуглен, что свидетельствовало о попытке боевиков скрыть следы преступления.

В связи с этим сирийский Центр фиксирования террора сделал заявление, в котором подчеркнул, что "преступление в районе Карм Зейтун последовало за призывами Катара и Саудовской Аравии к вооружению сирийской радикальной оппозиции".

В Дамаске возложили ответственность за массовые убийства граждан на вооруженные группы экстремистов, орудовавших в городе на протяжении длительного времени. Между тем, эмигрантская группировка Сирийский национальный совет поспешила обвинить в расправе военнослужащих, проводивших в Хомсе в конце февраля - начале марта антитеррористическую операцию.

Лига арабских государств, в свою очередь, потребовала создать независимую международную комиссию, которая "прольет свет на события в Хомсе и Идлибе и привлечет к суду виновных в преступлениях против человечности".

Информационное агентство САНА сообщило сегодня о новых злодеяниях боевиков в Хомсе. В районе Карм Аль-Лоз в квартале Назихин найдены еще 15 окровавленных тел, сообщает в среду сирийское агентство САНА. Среди погибших - женщина и четверо ее детей.

Десятки трупов были спрятаны также на заброшенной ферме к северу от квартала Ашира. Убитых людей со следами насилия находят в подвалах и гаражах на окраине города. Независимая сирийская газета "Аль-Ватан" в своем репортаже пишет, что в Карам-эль- Лозе, где находился штаб мятежников, была создана специальная студия, которая использовалась для видеосъемки захваченных в заложники сирийских солдат и офицеров. Под угрозой смерти их заставляли делать заявления о присоединении к "повстанцам" из так называемой Сирийской свободной армии. Дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна.

На этой же студии фальсифицировались кадры "кровавых расправ сирийских властей с мирными гражданами страны", которые затем передавались в различные мировые и региональные СМИ, в первую очередь, они предназначались для телеканалов "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия".

"АН" писали, что в среду ООН за закрытыми дверями обсуждает ответ президента Сирии на предожения, переданные ему спецпредставителем ООН и ЛАГ Кофи Аннаном.

Ранее в среду президент США Барак Обама и британский премьер Дэвид Кэмерон выступили с совместным заявлением, в котором, среди прочего сказано, что они "продолжат затягивать петлю вокруг Асада".

Напомним, во вторник президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламента помогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

13 марта правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт, который был форпостом повстанцев недалеко от турецкой границы - северный город Идлиб.